Playboy malikanesinin sır perdesi aralanıyor: 'Söyleneni yapmazsanız, Hollywood'da kara listeye alınırsınız'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 17:02

Güncelleme: 10.01.2023 - 17:02

OnlyFans modelliği yapan 34 yaşındaki Kayla Kayden, gençliğinde Playboy modellerini idol olarak gördüğünü ve bir gün Los Angeles'a taşınarak onlardan biri olmayı umduğunu söyledi.

Kayden, 18 yaşındayken ilk kez Playboy seçmelerine katıldı, ancak seçilemedi. Eve girmenin bir yolunu bulmaya kararlı olan Kayden, ertesi yıl tekrar seçmelere katıldı. TV şovunda ve dergide yer almak üzere seçildi.

Kayden'e göre, her şey TV şovunda ve dergide yer almak ile "sınırlı" kalmadı.

Kayden'e göre her şey bununla sınırlı kalmadı. Kayden, "Sık sık, bir şirketin bize sponsor olduğu ve sanat eserlerini vücudumuzun her yerine koyduğu vücut boyama partileri yapardık" dedi.

Kayden, "Bunlar büyük anlaşmalardı, çünkü yüzlerimiz reklamlarının her yerine yapıştırılıyor ve hakkımızda makaleler yazılıyordu. Ancak, bize söyleneni yapmazsak, bu partilere katılmamız yasaklanırdı. Bu da kariyerimizde geri döndürülemez zararlara yol açardı" diye ekledi.

Kayden, verdiği bir demeçte "Hugh Hefner, sık sık kızları dışarı atar ve herhangi bir isteği kabul etmedikleri takdirde güvenlikten onları uzaklaştırmasını isterdi" ifadesinde bulundu.

Kayden, Playboy kızlarından birinin Hefner'ın arkadaşlarından birine oral seks yapmayı reddettiği için partiden atıldığını "Hayır dedi ve saniyeler içinde dışarı atıldı" sözleriyle öne sürdü.

Kayden, dışarı atılan Playboy kızı hakkında "Daha sonra Hefner, onun malikâneye geri döndüğünü öğrendi ve tekrar dışarı atıldı. Ve bir daha geri dönmesine izin verilmedi" dedi ve ekledi:

"Eğer size söyleneni yapmazsanız, tüm Hollywood'dan kara listeye alınırdınız"

Eski Playboy kızları Holly Madison ve Bridget Marquardt, Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner ile yaşadıkları deneyim hakkında "rahatsız edici" tanımını kullandı.