Hollywood yıldızlarından Joe Biden'a mektup: Bombardımanı durdurun

Yayınlanma: 21.10.2023 - 10:21

Güncelleme: 21.10.2023 - 10:22

Dünyaca ünlü onlarca isim, ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'nin bombalanmasına son verilmesi ve Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırması çağrısında bulundu.

Artists4ceasefire.org tarafından organize edilen mektupta, "ABD Başkanı olarak sizden, bir can daha yitirilmeden Gazze ve İsrail'de derhal gerilimi düşürme ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

T24'ün aktardığına göre, mektupta, "Son bir buçuk haftada 5 binden fazla insan öldürüldü, vicdan sahibi her insan bu rakamın felaket olduğunu bilir. İnancı ya da etnik kökeni ne olursa olsun tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyor ve Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz" denildi.

Mektupta, "Yönetiminizi ve tüm dünya liderlerini Kutsal Topraklar'daki tüm yaşamları onurlandırmaya ve gecikmeksizin ateşkes çağrısında bulunmaya çağırıyoruz. Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur" vurgusu yapıldı.

Mektubu imzalayan 70'den fazla kişi arasında Jessica Chastain, Kristen Stewart, Jeremy Strong, Mark Ruffalo ve Quinta Brunson gibi isimler de yer alıyor.