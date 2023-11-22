Hollywood’da Filistin yaptırımı: 'Çığlık 7'den kovuldu

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:11

Güncelleme: 22.11.2023 - 11:11

Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera, "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarıldı.

Klasikleşen korku filmi "Çığlık"ın devam serisinde yer alan Barrera’nın Filistin’e destek amaçlı yaptığı paylaşımlar ‘antisemitist’ olarak değerlendirildi.

Filmin yapım şirketi Spyglass tarafından Barrera’nın işine son verildi.

Kararı kendisinin almadığını söyleyen filmin yönetmeni Christopher Landon, “Her şey berbat. Bağırmayı kesin. Bu benim aldığım bir karar değildi" diye yazdı. Ancak Landon, daha sonra bu mesajı sildi.

Barrera Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’ye toplama kampı gibi davranılıyor. Herkesi bir araya toplamak, gidecek yer yok, elektrik yok, su yok… İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi. Ve tıpkı tarihlerimiz gibi, hala sessizce tüm olanları izliyorlar. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor” demişti.

Barrera, ‘Çığlık’ filminin beş ve altıncı filmlerinde ‘Sam Carpenter’ rolünü canlandırmıştı.

Hollywood'un yaptırımlarıyla karşılaşan tek oyuncu Melissa Barrera olmadı. Oscar ödüllü aktrist Susan Sarandon’ın menajerlik şirketi UTA da Filistin’e destek mesajlarından rahatsız oldukları için oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.