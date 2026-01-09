Cumhuriyet Gazetesi Logo
Honduras’ta milletvekiline bombalı saldırı

9.01.2026
Muhalefet partisi miletvekili Gladis Aurora López Calderón, Honduras Ulusal Kongresi önünde uzaktan atılan bir bombanın hedefi oldu. Patlayıcı, milletvekilinin hemen yanında patladı.

Muhalefetteki Honduras Ulusal Partisi, milletvekilinin saldırıda yaralandığını açıkladı. Olay, ülkenin tartışmalı başkanlık seçimi sonrasında siyasi gerilimin yüksek olduğu bir dönemde meydana geldi.

Muhalefet partisi, patlayıcıyı iktidardaki Serbestlik ve Yeniden Kuruluş Partisi (Libre) üyelerinin attığını iddia etti; Libre’nin bu iddialara hemen yanıt vermediği belirtildi. López’in olay yerinden arkasında kan izleri ve morluklarla ayrıldığı görüldü.

Olay, 30 Kasım’daki seçimlerde oy farkının çok az olmasının ardından artan güvensizlik ortamında yaşandı.

Merkezci Salvador Nasralla, seçimin yeniden sayılması için başvurdu.

Seçim otoriteleri ise Nasry Asfura’yı az farkla galip ilan etmişti.

Asfura’nın 27 Ocak’ta göreve başlaması bekleniyor.

