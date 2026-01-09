Honduras’ta milletvekiline bombalı saldırı

Muhalefetteki Honduras Ulusal Partisi, milletvekilinin saldırıda yaralandığını açıkladı. Olay, ülkenin tartışmalı başkanlık seçimi sonrasında siyasi gerilimin yüksek olduğu bir dönemde meydana geldi.

🚨⚡️ #Urgent | 🇭🇳 La députée Gladys #Aurora_López a été blessée plus tôt cet après-midi lorsqu'elle a été touchée par un engin explosif lancé par des extrémistes présumés devant le Palais législatif du Congrès national du #Honduras à Tegucigalpa. pic.twitter.com/jNFnMQh2cl — Le Monde Multipolaire (@MMultipolaire) January 9, 2026

Muhalefet partisi, patlayıcıyı iktidardaki Serbestlik ve Yeniden Kuruluş Partisi (Libre) üyelerinin attığını iddia etti; Libre’nin bu iddialara hemen yanıt vermediği belirtildi. López’in olay yerinden arkasında kan izleri ve morluklarla ayrıldığı görüldü.

Olay, 30 Kasım’daki seçimlerde oy farkının çok az olmasının ardından artan güvensizlik ortamında yaşandı.

Merkezci Salvador Nasralla, seçimin yeniden sayılması için başvurdu.

Seçim otoriteleri ise Nasry Asfura’yı az farkla galip ilan etmişti.

Asfura’nın 27 Ocak’ta göreve başlaması bekleniyor.