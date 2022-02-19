Hong Kong, COVID-19 salgını nedeniyle liderlik seçimini erteledi
Hong Kong, her gün binlerce yeni enfeksiyonla kötüleşen COVID-19 salgınıyla boğuştuğu için bir sonraki liderinin seçimini 8 Mayıs'a erteleyecek.
Hong Kong lideri Carrie Lam, dün yaptığı açıklamada, seçimlerin 27 Mart'tan altı hafta erteleneceğini, çünkü sandıkların başlangıçta planlandığı gibi yapılmasının sadece 1.462 kişilik bir komite olsa bile "halk sağlığı riskleri" oluşturacağını söyledi.
Hong Kong'un lideri, yasa koyucular, çeşitli endüstri ve meslek temsilcileri ve Çin ulusal parlamentosuna Hong Kong milletvekilleri gibi Pekin yanlısı temsilcilerden oluşan bir komite tarafından seçiliyor.
Lam'ın tekrar aday olup olmayacağı henüz belli değil.
TÜM KENTE TEST YAPMA PLANI
Lam ayrıca tüm Hong Kong şehrini COVID-19 için test etme planlarının olduğunu söyledi, ancak şehir “sıfır COVID” yaklaşımı izlese bile sıkı bir kilit altına alınacağını reddetti.
Lam, "Zorunlu testler ve tam bir şehir karantinasının el ele gitmesi gerekmeyebilir. Gerçek duruma bağlıdır. Bizim durumumuzda, Hong Kong'daki benzersiz şartları inceledikten sonra, muhtemelen herkesin evrensel testini yapacağız, ancak birden fazla kez test edeceğiz" şeklinde konuştu.
Tüm nüfusunu virüs için iki kez test yapan Macao'yu örnek olarak gösterdi.
Sağlık yetkilileri Perşembe günü yaptığı açıklamada, şehirdeki hastanelerin yüzde 90 kapasitede olduğunu ve izolasyon tesislerinin dolu olduğunu söyledi. Hong Kong'un günlük yeni vaka sayısı Pazartesi günü ilk kez 2 bini aştı. Dün ise, 3 bin 600'den fazla yeni yerel enfeksiyon bildirildi. Hatta bazı hastaneler kapasitelerinin tamamen dolmasından dolayı hastalarını sokaklardaki yataklarda yatırdı.
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