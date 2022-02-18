Hong Kong'da Omicron vakalarıyla başa çıkamayan hastaneler, hastaları sokaktaki yataklarda yatırıyor

18 Şubat 2022 Cuma, 15:10

Hong Kong'daki COVID-19 vakalarında yaşanan büyük ve benzeri görülmemiş artışlar sebebiyle bugün bir tıp merkezindeki hastaların sokakta tedavi edilmesiyle hasta kapasitesi bir kırılma noktasına ulaştı.

Tıbbi sistem üzerindeki bu baskı, hiçbir yerde Hong Kong'daki Caritas Tıp Merkezi'nden daha belirgin değildi. Çarşamba günü hastanenin içinde boş yer kalmayınca, personel hastaları binanın dışındaki yataklara yatırdı.

Hastanenin önündeki sıra sıra yatakların gösterildiği fotoğraflar dün sosyal medyada viral oldu.

Hong Kong'un yaşamak için dünyanın en pahalı yerlerinden biri olduğu düşünüldüğünde, görüntüler oldukça şaşkınlıkla karşılandı. Economist Intelligence Unit'in 2021 Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporuna göre Hong Kong, dünyada yaşamak için en pahalı beşinci yer.

Hong Kong merkezli gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflarda, Caritas'ın dışında sıra sıra yatakların kurulduğu ve çeşitli yaşlardan hastaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar orada bırakıldığı görülüyor.

Çevrede bazı çadırlar da daha fazla hastayı barındırmak için geçici barınak olarak kuruldu.

BEŞİNCİ DALGA İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Şehir şu anda COVID-19 enfeksiyonlarının beşinci dalgasıyla boğuşuyor. 17 Şubat'ta, adada 6 bin 116 COVID-19 enfeksiyonu bildirildi. 11 Şubat'tan 17 Şubat'a kadar olan yedi günlük dönemde, günlük ortalama 2 bin 611 vaka görüldü. 4 Şubat'tan 10 Şubat'a kadarki günlük ortalama 601 vaka görüldüğü zamana göre büyük bir sıçrama oldu.

Enfeksiyonlardaki bu benzeri görülmemiş artış, şehrin COVID sıfır yaklaşımı nedeniyle çok daha az vakayla uğraşan Hong Kong sağlık sistemini şaşırtmış olabilir. 15 Şubat'ta adanın İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam, AP'ye göre adanın acil sağlık hizmetlerinin vaka yükü altında ezildiğini itiraf etti.

'KAPASİTEMİZİ AŞTI'

Lam gazetecilere verdiği demeçte, "Şu ana kadar hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için aldığımız önlemler meşru ve geçerli olmaya devam ediyor. Ancak Karşılaştığımız soruna bu beşinci dalganın büyüklüğü, hızı ve ciddiyeti kapasitemizi aştı" ifadelerini kullandı.

Çin lideri Xi Jinping, Hong Kong hükümetine COVID-19 salgınını kontrol etmeyi şehrin "önemli görevi" haline getirme talimatı verdi.