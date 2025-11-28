Hong Kong’daki konut yangınında ağır bilanço

Hong Kong hükümeti, perşembe günü başlayan büyük konut yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 128’e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, yaklaşık 200 kişiden hâlâ haber alınamadığını duyururken, Hong Kong Güvenlik Şefi Chris Tang, arama-kurtarma çalışmalarının resmen sona erdiğini bildirdi.

Hong Kong hükümet sözcüsü, şimdiye dek 76 kişinin yaralı olarak tedavi altına alındığını, bunlardan 11’inin itfaiyeci olduğunu belirtti. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, bambu iskelelerin yangının hızlı yayılmasında rol oynamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BÜYÜK ÇAPLI HASAR

Yangın, çarşamba günü yerel saatle 15.00 sularında kuzeydeki Tai Po bölgesinde başladı. 1983 yılında hizmete açılan ve 1.984 daireden oluşan kompleksin sekiz gökdeleninden yedisi, yenileme çalışmalarında kullanılan bambu iskeleler ve sanayi tipi malzemeler nedeniyle kısa sürede alev aldı.

Acil durum ekipleri, bir binayı tamamen korumayı başarsa da dört bina tamamen kül oldu, diğer üçünde ise büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangına 1.200’den fazla personel müdahale etti.

İHMAL ŞÜPHESİ VE GÖZALTILAR

Olay sonrası yürütülen çalışmalarda, bakım-onarım faaliyetleri sırasında bina girişlerinde yanıcı maddeler bulunduğu tespit edildi. Polis, büyük yangının bu maddeler nedeniyle hızla yayıldığını belirterek üç kişiyi 'ağır ihmal' şüphesiyle gözaltına aldı.

Hong Kong Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu da, kamuoyunda oluşan büyük tepki üzerine Wan Fok konut kompleksindeki yenileme projesiyle ilgili olası yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere özel bir çalışma ekibi kurulduğunu açıkladı.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI

Yangın sonrası yüzlerce kişi tahliye edildi. 900’den fazla sakin, geçici barınaklara yerleştirildi; gönüllüler tarafından battaniye ve psikolojik destek sağlandı.

Yetkililer, bu felaketin Hong Kong’un kentsel güvenlik anlayışını kökten değiştirebileceğini ve özellikle Asya’nın yoğun nüfuslu bölgelerinde inşaat güvenliği, iskele malzemeleri ve afet yönetim kriterlerinin yeniden tanımlanmasına yol açabileceğini belirtiyor.