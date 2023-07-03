Hong Kong dışında yaşayan aktivistler için tutuklama emri çıkarıldı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:59

Güncelleme: 03.07.2023 - 15:59

Hong Kong polisi, İngiltere, ABD ve Avustralya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde bulunan sekiz aktivisti ulusal güvenlik yasasını ihlal etmekle suçladı ve kişi başına 1 milyon Hong Kong Doları (yaklaşık 3 milyon TL) ödül koydu.

Reuters'ta yer alan habere göre, polis yetkilisi Supt Steve Li Kwai-wah tarafından yapılan açıklamada, eski milletvekilleri ve akademisyenler olan Nathan Law, Anna Kwok, Finn Lau, Dennis Kwok, Ted Hui, Kevin Yam, Mung Siu-tat ve Yuan Gong-yi'nin "Hong Kong'u yok etmek için yaptırımları teşvik ettiklerini" söyledi.

Sürgünde bulunan aktivistlerin tutuklanmasını talep eden emirde, bazıları için müebbet hapis cezası istendiği bilgisi yer aldı.

Şu anda Avustralya'da yaşayan hukuk akademisyeni Kevin Yam, tutuklama emrine ilişkin "Şaşırdığımı söyleyemem çünkü Hong Kong hakkında yurtdışında konuştuğunuzda neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Tebrik edilmekten dolayı sevinç duymuyorum, sadece Hong Kong için üzülüyorum" ifadesinde bulundu.

Tutuklama emrinin açıklandığı basın toplantısında ayrıca, ulusal güvenlik yasası nedeniyle 260 kişinin tutuklandığı ve bunlardan 79'unun mahkum edildiği açıklandı.