Hong Kong'tan Ukrayna'ya çağrı
Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği, Ukrayna'ya tek Çin ilkesine uyma çağrısı yaptı
Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Salı günü yaptığı açıklamayla dünyada tek bir Çin olduğunu ve Hong Kong ile Tayvan'ın, Çin'in parçası olduğunu söyledi.
Komiserlik sözcüsü söz konusu açıklamayı, bazı Hong Kong'lu medya kuruluşlarının, Ukrayna tarafından yayınlanan ve Hong Kong ve Tayvan hakkında yanıltıcı bilgiler içeren bir video ile ilgili komiserliğin görüşünü sorması üzerine yaptı.
Komiserlik, Ukrayna tarafını ilgili konuları hassasiyetle ele almaya, tek Çin ilkesine içtenlikle uymaya ve "Tayvan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere ya da Hong Kong'taki Çin karşıtı güçlere hiçbir şekilde destek vermemeye çağırdı.
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