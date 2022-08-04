Hong Kong yönetimi Pelosi'nin Tayvan ziyaretini kınadı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:20

Hong Kong İdari Amiri John Lee, "Tayvan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

John Lee, merkezi hükümetin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki güçlü kararlılığını tam olarak desteklediğini belirtti.

Lee, Pelosi'nin ziyaretinin "Tayvan'ın bağımsızlığını" teşvik ettiğini ve tek Çin ilkesine açıkça meydan okuyarak Tayvan Boğazı'ndaki istikrarı baltaladığını söyledi. Tayvan'da yaşayan 20 milyondan fazla insanın refahı üzerine kumar oynayan ve küçümseyen böyle bir hamlenin son derece bencilce olduğunu aktardı.

İdari Amir, Hong Kong yönetiminin, Çin'in iç işlerine müdahale eden herhangi bir dış güce şiddetle karşı çıktığını, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde korumak için merkezi hükümet tarafından alınan tüm gerekli önlemleri tam olarak destekleyeceğini vurguladı. Baş Sekreter Chan Kwok-ki, Maliye Bakanı Paul Chan ve Adalet Bakanı Paul Lam dahil olmak üzere Hong Kong yönetiminin önde gelen yetkilileri, Çin hükümetinin defalarca net biçimde ifade ettiği ciddi endişelerini ve kararlı duruşunu açıkça görmezden gelen Pelosi'nin ziyaretine şiddetle karşı çıktıklarını ve güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.