Hong Kong’da basına kıskaç: Citizen News açıklama yaptı
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde internetten yayın yapan haber sitesi Citizen News, “basına yönelik baskı ortamı nedeniyle çalışanlarının güvenliğinden endişe duyduğunu ve faaliyetlerini durduracağını” açıkladı.
2017’de kurulan, 800 binden fazla takipçisi olduğu belirtilen sitenin yönetiminden önceki gün yapılan açıklamada, “Ne yazık ki toplumdaki hızlı değişimler ve medya ortamındaki kötüye gidiş, amacımıza korkusuzca ulaşmamızı imkânsız kılıyor. Bu krizde, öncelikle gemideki herkesin güvende olmasını sağlamalıyız” denildi.
Geçen hafta bir başka haber sitesi Stand News’a yönelik “kışkırtıcı yayın” yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından operasyon düzenlendiği, yedi kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti. Gözaltıların Pekin’in de baskısıyla Hong Kong’da 2020’de uygulamaya giren tartışma yaratan güvenlik yasası çerçevesinde yapıldığı belirtilirken bazı kaynaklar medya sitesinin kapanacağını aktarmıştı. Geçen haziran ayında da Apple Daily gazetesinde yayımlanan haberlerin ulusal güvenlikle ilgili yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle gazeteye baskın düzenlenmişti. Ardından gazetenin kapatıldığı duyurulmuştu.
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