Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle 300'den fazla kişinin çatıda mahsur kaldığı, aralarında yangından etkilenenlerin de olduğu bildirildi.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Causeway Bay'deki Gloucester Yolu'ndaki 38 katlı Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı.
Polis yetkilileri, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle 300'den fazla kişinin gökdelenin çatısında mahsur kaldığını, 7 kişinin de dumandan etkilendiğini aktardı.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ve 100'den fazla kişinin binadan tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Yangının, elektrik odasından çıktığı tahmin ediliyor.
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