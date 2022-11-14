Hong Kong'da binlerce yoksul ayda 300 dolara 'tabut evler'de yaşıyor

14 Kasım 2022 Pazartesi, 14:17

Hong Kong'da binlerce insan 'tabut evler' olarak adlandırılan, aşırı dar zemin alana ve ortak banyoya sahip küçük evlerde yaşıyor.

Sadece birkaç metrelik bir alana sahip olan bu küçük bölmelerde, yaklaşık 60 cm genişliğe ve 170 cm uzunluğa sahip. Bu zor şartlarda, çoğunlukla yoksulluk ile mücadele eden kişiler yaşıyor.

Bir binada, 18 metrekarelik 'odacık' için ayda yaklaşık 300 dolar (5 bin 581 TL) ödeniyor.

Kiracılar, bu kontrplak kabinlerde televizyon, kitap ve kişisel eşyalarını koyabilecekleri birkaç raf bulundururken, banyolarını komşularıyla paylaşıyor.

"KİMSE BİZİ UMURSAMIYOR"

2017 yılında Guardian muhabiri Benjamin Haas, Lucky House olarak bilinen bir binadaki tabut evlerden birinde bir hafta geçirdi. Kaldığı hücre sadece 1,1 metrekareydi ve penceresi yoktu, bu yüzden günün hangi saatinde olduğunu söylemek imkansızdı.

Birçok insan başka seçenekleri olmadığı için tabut evlerdee yaşıyor. Bir kiracı, Haas'a, "Burası benim gerçek evim değil, karım ve kızımla paylaştığım bir dairem var. Ama burası çoğu tabut evden daha temiz ve herkes çok arkadaş canlısı" dedi.

Hükümet verilerine göre, 2020 yılında 200 binden fazla insan bu tabut evlerde' yaşamakta. Üç yıldır bir tabut evde yaşayan bir sakin 2019'da konu hakkında Sky News'e, "Kimse bizi umursamıyor. Unutulmuş durumdayız" dedi.