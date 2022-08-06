Hong Kong'dan ABD çıkışı: Alınan tüm önlemlere karşı Çin'in yanındayız
Hong Kong, Çin'in ABD'ye karşı aldığı önlemleri memnuniyetle karşılayarak, Pekin hükümetinin yanında olduklarını bildirdi.
Hong Kong, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyarete yanıt olarak Pekin yönetiminin yanında olduklarını duyurdu.
Hong Kong yönetimi, Çin'in iç işlerine müdahale eden herhangi bir dış güce şiddetle karşı olduğunu ve Çin'in ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde korumak amacıyla aldığı tüm karşı önlemleri tam olarak destekleyeceğini ve kolaylaştıracağını söyledi.
Hong Kong yönetim sözcüsü, gelişmeleri yakından izleyeceğini ve Pekin ile temas halinde olacağını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin, Tayvan ziyaretine yanıt olarak ABD'ye karşı önlemler alındığını açıklamıştı.
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