Hong Kong'ta 'vatana ihanet yasası' kabul edildi

Hong Kong parlamentosunda yapılan oylama ile Ulusal Güvenliği Koruma Yasası, oybirliğiyle kabul edildi.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:50
Hong Kong'ta 'vatana ihanet yasası' kabul edildi
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Hong Kong’da anayasa niteliğindeki Temel Yasa'nın 23. Maddesi olarak bilinen ve vatana ihanet, sabotaj, isyan, devlet sırlarının çalınması, dış müdahale ve casusluk gibi suçlara birkaç yıldan ömür boyu hapse kadar değişen cezalar öngören Ulusal Güvenliği Koruma Yasası, parlamentoda yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi. Hong Kong lideri John Lee yaptığı açıklamada, yasanın cumartesi günü yürürlüğe gireceğini belirterek, oylamayı "Hong Kong için tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Söz konusu yasa tasarısı Çin yanlılarının çoğunlukta olduğu Hong Kong Yasama Konseyi'ne, bir ay süren kamuoyu istişaresinin ardından ilk olarak 8 Mart'ta sunulmuştu. Yeni yasanın Hong Kong dışında da geçerli olacak olması, diğer yargı bölgelerinde ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve sindirmek için kullanılabileceği endişelerine yol açtı.

ULUSAL GÜVENLİK YASASI

Hong Kong’da 2020 yılında ulusal güvenliğin korunması için bir yasal sistem ve icra mekanizması kurulmasını öngören karar tasarısı 1’e karşı 2 bin 878 oyla kabul edilmişti. Onaylanan kararla Çin’in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi’nin daimi komitesine Hong Kong’da ayrılıkçılık, hükümeti devirme teşebbüsü, terörizm ve dış güçlerle işbirliği gibi eylemlerin yasaklanmasını ve cezalandırılmasını öngören bir yasa çıkartma yetkisi verilmişti. Ulusal Güvenlik Yasası ile "hükümeti yıkmaya teşebbüs”, “vatana ihanet” ve “ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemler" suç haline gelmişti.


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