Hostese cinsel saldırı Fransa'ya acil iniş yaptırdı
İngiltere'den İspanya'ya yapılan bir uçuş sırasında, uçaktaki hosteslerden birine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen bir İngiliz vatandaşı tutuklandı.
İngiltere'nin Leeds kentinden, İspanya'nın Alicante kentine sefer yapan Jet2 firmasına ait bir uçak, 66 yaşında olduğu ve "aşırı sarhoş" olduğu belirtilen bir adamın uçuş görevlisini taciz etmesinin ardından Fransa'nın Nantes kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Fransız sınır güçleri, kadının şikâyette bulunduğunu ve adamın Cumartesi günkü olaydan sonra tutuklandığını duyurdu.
Savcı Renaud Gaudeul'e göre suçlu, suçunu itiraf etti. Gaudeul, "Sınır polisine teslim edildiğinde ciddi şekilde sarhoş durumdaydı" diye ekledi.
Sarhoş yolcu, kabin ekibi yiyecek ve içecek dağıtırken elini görevlinin eteğinin altına sokmak ve mahrem yerlerine dokunmakla suçlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre, cinsel saldırı zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 13 Aralık'taki mahkemeye çıkması bekleniyor.
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