HTŞ, 30 Ocak anlaşmasının uygulanması için özel temsilci atadı

Suriye’de HTŞ ile SDG arasında varılan 30 Ocak anlaşmasının uygulanması için yeni bir adım atıldı.

HTŞ lideri Colani, anlaşma sürecini denetlemek ve sahadaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Tuğgeneral Ziyad Ayiş’i özel temsilci olarak görevlendirdi.

HTŞ yönetiminin basın ofisinden yapılan açıklamada, Tuğgeneral Ziyad Ayiş’in anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve süreci hızlandırmakla görevlendirildiği duyuruldu.

Açıklamada, Ayiş’in temel sorumluluğunun anlaşma maddelerinin uygulanmasını sağlamak, kurumlar arası “entegrasyon ve bütünleşmeyi” güçlendirmek olduğu belirtildi.

Özel temsilcinin ayrıca devletin bölgedeki varlığını pekiştirmek ve sürecin önündeki teknik ya da siyasi engelleri aşmak için çalışacağı ifade edildi.

Ziyad Ayiş’in özellikle SDG kontrolündeki bölgelerde kamu hizmetlerinin yeniden aktif hale getirilmesi ve vatandaşların devlet kurumlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla SDG ile koordinasyon yürüteceği duyuruldu.