HTŞ lideri Colani açıkladı: Suriye'nin yeniden inşası nasıl şekillenecek?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:28

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:28

Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara, Suriyelilerin ekonomik, hizmet ve güvenlik koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan geçici hükümetin hazırladığı öncelikli planları açıkladı.

el-Şara, Suriyelilerin geleceği için "ana hatlar" olarak tanımladığı öncelikli planlar üzerinde çalışıldığını belirtti.

el-Şara, geçici hükümetin geçiş aşamasında üzerinde çalışılacak ve tamamlanacak en önemli adımları şu şekilde sıraladı:

Tüm silahlı grupları dağıtılacak ve silah kullanımı, devlet kurumlarıyla ilişkili yetkili makamlarla sınırlı olacak.

Mevcut dönemde zorunlu askerlik hizmeti kaldırılacak, bir ayı geçmeyen kısa bir askerlik süresi için gençler kapsamında özel eğitim kampları oluşturulacak.

Çalışanların maaşlarına yüzde 400 artış yapılacak ve para değerinin artmasından sonra yeni bir Suriye para birimi basılacak.

Özellikle İdlib, Halep ve Hama kırsalında yıkılan evleri yeniden inşa edilecek ve tüm çadırlar kaldırılana kadar yerinden edilenlerin geri dönüşü sağlanacak.

Rakka, Haseke ve Deyrizor bölgelerindeki gelişmeler, "özgürlüklerini kazanıp halkının eline geçene" kadar takip edilecek.

kadar takip edilecek. Yerinden edilmiş ve yurtdışında ikamet eden "yetkin" Suriyeliler, ülkeyi yeniden inşa etme sürecinde tecrübe ve deneyimlerinden yararlanılmak üzere ülkeye davet edilecek.

Suriye TV'ye konuşan el-Şara, önümüzdeki günlerde verilecek çok önemli ve umut verici kararların olduğuna ve bunların Suriyelilerin yaşamları üzerindeki olumlu etkilerinin belli olacağına işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Beşar Esad'ın, Şam'ı terk ederek Rusya'ya kaçmasının ardından ülkede kaldığını ve hükümeti, silahlı muhalif gruplara devredeceğini duyuran Başbakan Muhammed el-Celali, 9 Aralık'ta Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara ve yeni Başbakanlık görevine gelen Muhammed el-Beşir ile buluştu.

Muhammed el-Celali, "geçiş döneminin hızlı ve pürüzsüz olması için" kabinesi ile birlikte silahlı gruplarla anlaştığını belirtti.

Suriye'deki muhalif grupları temsil eden Suriye Muhalif ve Devrimci Milli Güçler Ulusal Koalisyonu, "tam yürütme yetkisine sahip" bir geçiş hükümetinin kurulacağını ve bunun "özgür, demokratik ve çoğulcu bir Suriye'nin önünü açacağını" duyurdu.

Suriye'de geçiş hükümeti için Başbakanlık görevine, HTŞ'nin İdlib merkezli “Ulusal Kurtuluş Hükümeti”nde Başbakan olarak görev yapan Muhammed el-Beşir getirildi.