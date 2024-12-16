ABD'den Suriye'ye seyahat uyarısı: Ülkeyi terk edin

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:07

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:07

ABD'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'deki güvenlik durumunun silahlı çatışmalar ve “ülke genelinde terörizm” nedeniyle değişken ve öngörülemez olmaya devam ettiğini belirterek, Amerikalılara ülkeyi terk etmelerini tavsiye ediyor.

2012'den beri kapalı olan elçilik, X'te yayınladığı bir bildiriyle ülkeyi terk edemeyecek durumda olan ABD vatandaşlarını “acil durumlar için acil durum planları” hazırlamaları konusunda uyardı.

Açıklamada ayrıca, ABD hükümetinin ABD vatandaşlarına herhangi bir rutin veya acil konsolosluk hizmeti sağlayamadığı ve “ülkeden ayrılmak için acil yardıma ihtiyaç duyanların, girmeyi planladıkları ülkedeki ABD Büyükelçiliği ile iletişime geçmeleri gerektiği” belirtiliyor.

Event: The security situation in Syria continues to be volatile and unpredictable with armed conflict and terrorism throughout the country. U.S. citizens should depart Syria if possible. U.S. citizens who are unable to depart should prepare contingency plans for emergency… pic.twitter.com/egDW27dmKm — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) December 16, 2024

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Suriye'deki güvenlik durumu, ülke genelindeki silahlı çatışmalar ve terörizm nedeniyle istikrarsız ve öngörülemez olmaya devam etmektedir. ABD vatandaşları mümkünse Suriye'den ayrılmalıdır. Ülkeyi terk edemeyen ABD vatandaşları acil durumlar için acil durum planları hazırlamalı ve uzun süreler boyunca yerlerinde kalmaya hazır olmalıdır.

Şam'daki ABD Büyükelçiliği 2012 yılında faaliyetlerini askıya almıştır. ABD hükümeti Suriye'deki ABD vatandaşlarına rutin veya acil konsolosluk hizmetleri sağlayamamaktadır. Suriye'den ayrılmak için acil yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşları, giriş yapmayı planladıkları ülkedeki ABD Büyükelçiliği ile irtibata geçmelidir.”