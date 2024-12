ABD'den Suriye'ye seyahat uyarısı: Ülkeyi terk edin

ABD'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'deki güvenlik durumunun silahlı çatışmalar ve “ülke genelinde terörizm” nedeniyle değişken ve öngörülemez olmaya devam ettiğini belirterek, Amerikalılara ülkeyi terk etmelerini tavsiye ediyor.

2012'den beri kapalı olan elçilik, X'te yayınladığı bir bildiriyle ülkeyi terk edemeyecek durumda olan ABD vatandaşlarını “acil durumlar için acil durum planları” hazırlamaları konusunda uyardı.

Açıklamada ayrıca, ABD hükümetinin ABD vatandaşlarına herhangi bir rutin veya acil konsolosluk hizmeti sağlayamadığı ve “ülkeden ayrılmak için acil yardıma ihtiyaç duyanların, girmeyi planladıkları ülkedeki ABD Büyükelçiliği ile iletişime geçmeleri gerektiği” belirtiliyor.

