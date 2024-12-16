Suriye'de Türk Lirası kullanılmaya başlandı: Ekonomiye yansıyan etkiler ve olası sonuçlar

TÜRK LİRASI’NIN YAYGINLAŞMASI EKONOMİYE NASIL YANSIR?

Prof. Dr. Şener, Türk Lirası’nın uluslararası ticarette artan kullanımı ile Türkiye ekonomisinin güçlendiğini belirtti. “Bir ülkenin para birimi ne kadar geniş alanda kullanılırsa, o ülkenin ekonomisi o kadar güçlenir” dedi. Türk Lirası, Rus Rublesi ve Çin Yuanı gibi diğer para birimleriyle birlikte ticaretin bir parçası haline geldi.