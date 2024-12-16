Suriye'de Türk Lirası kullanılmaya başlandı: Ekonomiye yansıyan etkiler ve olası sonuçlar
Suriyeliler, Esad rejiminin paralarını terk ederek Türk Lirası kullanmaya başladı. Peki bu gelişme Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Ekonomistler Türk Lirası’nın sınır ötesindeki yaygınlaşmasının değerlendirdi.
Suriye’de yönetim belirsizliğini sürdürürken Esad rejimi tarafından kullanılan "Suriye Lirası" tedavülden kaldırılıyor. Suriyeliler eski paralarını imha ederek Türk Lirası kullanmaya başlıyor. Uzmanlara göre Türk Lirası’nın sınır ötesindeki yaygınlaşması Türkiye ekonomisi için olumlu bir gelişme olabilir.
HALEP'TEN ŞAM'A KADAR TL KULLANILIYOR
Suriye'de rejim ve ekonomi çökmüş durumda. Esad rejimi tarafından kullanılan para birimi halk arasında artık geçerli görülmediği için çöpe atılmakta. Suriyeliler, Türkiye’nin kontrol ettiği bölgelerde Türk Lirası’yla ticaret yapmaya başlamışken, bu uygulama şimdi Halep’ten Şam’a kadar genişliyor.
SURİYELİLER PARALARINI TÜRK LİRASI'NA DÖNÜŞTÜRMEYE BAŞLADI
1 doların 27 bin Suriye Lirası’na denk geldiği bu süreçte, Suriyeliler dolarlarını Türk Lirası’na dönüştürmeye başladı. Ekonomistler, Türk Lirası’nın artan kullanımının Türkiye için ekonomik olarak olumlu olduğunu vurguluyor.
'TL DÜNYANIN HER YERİNDE GEÇERLİ'
İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Sefer Şener, Suriye’de TL kullanımının geçici olduğunu ancak bu durumun olumlu olduğunu belirtti. Şener, “Suriye’de geçerli olan para birimleri arasında Türk Lirası da yer alıyor. Türk Lirası dünyanın her yerinde kullanılabiliyor” dedi.
TÜRK LİRASI’NIN YAYGINLAŞMASI EKONOMİYE NASIL YANSIR?
Prof. Dr. Şener, Türk Lirası’nın uluslararası ticarette artan kullanımı ile Türkiye ekonomisinin güçlendiğini belirtti. “Bir ülkenin para birimi ne kadar geniş alanda kullanılırsa, o ülkenin ekonomisi o kadar güçlenir” dedi. Türk Lirası, Rus Rublesi ve Çin Yuanı gibi diğer para birimleriyle birlikte ticaretin bir parçası haline geldi.
SURİYE'NİN GELECEĞİ VE TÜRK LİRASI'NIN ROLÜ
Ekonomist Arda Tunca, Suriye’deki belirsizliğin sürmesi nedeniyle Türk Lirası’nın şimdilik küçük çaplı ticaret için mantıklı bir seçenek olduğunu belirtti. Ancak, Suriye’nin kendi parasını oluşturması durumunda bu durumun değişebileceğini vurguladı. Türk Lirası’nın istikrarı, ticaretin devamı için kritik öneme sahip.
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