Hücresinde ölü bulunmuştu: John McAfee'nin ölüm nedeni açıklandı

15 Şubat 2022 Salı, 16:40

Antivirüs yazılımcısı ve siber güvenlik uzmanı John McAfee'nin şaibeli ölümüne ilişkin yargı süreci devam ediyor. İspanya'da bir mahkeme, ölümünden 7 ay sonra McAfee'nin hayatına kendisi son verdiğinde karar kıldı.

Ülkenin Martorell kentindeki mahkeme tarafından verilen karar, McAfee'nin ölümüyle ilgili orijinal otopsi raporunun bulgularını doğruladı.

75 yaşındaki McAfee; dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla ABD'ye iadesinin onaylanmasından saatler sonra, 23 Haziran'da Barselona'daki 'Centre Penitenciari Brians 2' hapishanesindeki hücresinde ölü bulunmuştu.

EŞİ TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Sputnik'in aktardığına göre John McAfee'nin eşi Janice McAfee'nin kararla ilgili üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulunduğu bilgisi verildi.

McAfee'nin kızının avukatı Joy Athanasiou, yüksek mahkemenin temyize ne zaman karar vereceği konusunda henüz bir takvim olmadığını belirtti.

Daha önce Janice McAfee, eşinin intihara meyilli olmadığını ve ölümünden ABD'li yetkililerin sorumlu olduğunu düşündüğünü söylemişti.