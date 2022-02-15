Hücresinde ölü bulunmuştu: John McAfee'nin ölüm nedeni açıklandı
Hücresinde ölü bulunan antivirüs yazılımcısı John McAfee'yle ilgili İspanya yargısı, McAfee'nin yaşamına son verdiği sonucuna vardı. McAfee'nin eşi Janice McAfee ise karara itiraz etti.
Antivirüs yazılımcısı ve siber güvenlik uzmanı John McAfee'nin şaibeli ölümüne ilişkin yargı süreci devam ediyor. İspanya'da bir mahkeme, ölümünden 7 ay sonra McAfee'nin hayatına kendisi son verdiğinde karar kıldı.
Ülkenin Martorell kentindeki mahkeme tarafından verilen karar, McAfee'nin ölümüyle ilgili orijinal otopsi raporunun bulgularını doğruladı.
75 yaşındaki McAfee; dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla ABD'ye iadesinin onaylanmasından saatler sonra, 23 Haziran'da Barselona'daki 'Centre Penitenciari Brians 2' hapishanesindeki hücresinde ölü bulunmuştu.
EŞİ TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Sputnik'in aktardığına göre John McAfee'nin eşi Janice McAfee'nin kararla ilgili üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulunduğu bilgisi verildi.
McAfee'nin kızının avukatı Joy Athanasiou, yüksek mahkemenin temyize ne zaman karar vereceği konusunda henüz bir takvim olmadığını belirtti.
Daha önce Janice McAfee, eşinin intihara meyilli olmadığını ve ölümünden ABD'li yetkililerin sorumlu olduğunu düşündüğünü söylemişti.
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