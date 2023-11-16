Hükümet ile eski FARC üyeleri, barış masasına dönüyor

Yayınlanma: 16.11.2023 - 08:38

Güncelleme: 16.11.2023 - 08:38

Ulusal basında çıkan habere göre, devlet ile FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central (EMC) ile 6 Kasım'da askıya alınan barış görüşmeleri 24 Kasım'da tekrardan başlayacak.

Kolombiya hükümetini temsilen açıklamada bulunan ve taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenen Gonzalez Posso, 2 haftalık belirsizliğin ardından planlanan toplantılara ve barış masasına geri dönülmesi kararı alındığını belirtti.

EMC üyeleri, 16 Ekim'de ikili ateşkes için anlaşmaya vardığı hükümetle barış görüşmelerini askıya aldığını duyurmuştu.

Devlet ile varılan 3 aylık ikili ateşkes anlaşmasına sadık kalacaklarını belirten EMC, devletin taahhütlerine uymadığını gerekçe göstermiş ve barış görüşmelerinin şimdilik askıya alındığını kaydetmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 8 Kasım'daki açıklamasında, EMC üyelerinin hükümetle barış görüşmelerini askıya alma kararına tepki göstermişti.

Kolombiya'da hükümet, EMC ile 3 aylık ateşkes anlaşması imzalamıştı.

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşmasının 15 Ocak 2024'e kadar süreceği duyurulmuştu.

EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

EMC mensupları da Kasım 2016'da devlet ile imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarına devam etmişti.