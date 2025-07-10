Hükümet karşıtı silahlı yapılanma çökertildi: Sosyal medyadan milis topladılar

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), gözaltına alınan dört kişinin Quebec City çevresinde zorla toprak ele geçirmeyi planladıklarını duyurdu.

Zanlıların, “hükümet karşıtı bir milis yapılanması” kurmak üzere somut adımlar attıkları ve askeri tarzda eğitimler düzenledikleri belirtildi.

Polisin ifadesine göre grup, 2021’den bu yana faaliyet yürütüyordu. Soruşturma ise 2023 yılında başlatıldı.

Kanada Silahlı Kuvvetleri, gözaltındaki kişilerden ikisinin halen görevde olan çavuş rütbesinde askerler olduğunu, üçüncüsünün eski bir asker, dördüncüsünün ise Kraliyet Kanada Hava Kadetleri’nde sivil eğitmen olarak çalıştığını doğruladı.

RCMP açıklamasında, zanlıların “ideolojik motivasyonla şiddet içeren aşırı uç bir yapılanma” kurma amacı taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, Ocak 2024’te şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonlarda toplam 83 ateşli silah, 16 patlayıcı cihaz, büyük miktarda mühimmat ve askeri amaçlı taktik teçhizat ele geçirildiğini açıkladı.

Bu silahların bazıları Kanada yasalarına göre yasaklı kategoride yer alıyor.

SOSYAL MEDYADAN MİLİS TOPLADILAR

Polis, şüphelilerin kapalı bir Instagram grubunda örgütlenerek yeni üyeler toplamaya çalıştıklarını belirtti. Grup üzerinden hükümet karşıtı ayaklanma için propaganda yaptığı ve bazı kişileri askeri eğitime tabi tuttukları ifade edildi.

RCMP Sözcüsü Erique Gasse, bu yapılanmayı “ideolojik gerekçelerle şiddet eylemine hazırlanan tehlikeli bir örgüt” olarak tanımladı.

RCMP, bu tür yapılanmalara karşı sıfır tolerans gösterileceğini belirtti.

Gasse, “Bu grup, şiddeti meşrulaştırmaya çalışan ideolojik bir tehdit. Silahlı milis girişimleri toplum güvenliğine doğrudan tehdittir” dedi.

QUEBEC'TE TARİHSEL AYRILIKÇI ARKA PLAN

Olay, Kanada’nın çoğunlukla Fransızca konuşulan Quebec bölgesinde yaşandı.

Quebec, 1960’lar ve 1970’lerde şiddet içeren ayrılıkçı hareketlerle gündeme gelmiş; bazı gruplar bağımsızlık için silahlı mücadeleye başvurmuştu. Bu nedenle bölge, radikal hareketlerin zaman zaman yeniden filizlenme riski taşıdığı bir zemin olarak görülüyor.

Kanada’daki bu gelişme, geçtiğimiz Mayıs ayında Almanya’da yasaklanan aşırı sağcı “Almanya Krallığı” (Königreich Deutschland) grubuyla benzerlik taşıyor.

Almanya’da da bazı eski asker ve polislerin oluşturduğu bir yapılanma, kendi devlet sistemini kurarak mevcut hükümeti devirmeyi hedeflemişti.