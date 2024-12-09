Hükümet kurmakla görevlendirildi: Suriye geçiş hükümetinin başına Muhammed el Beşir getirildi
Terör örgütü HTŞ’nin öncülüğündeki silahlı grupların ele geçirdiği Suriye’de, İdlib'teki yönetiminin de başkanlığını yapan Muhammed el Beşir’in geçiş sürecini denetleyecek yeni Suriye hükümetini kurmakla görevlendirildiğini duyuruldu.
Katar merkezli El Cezire televizyonu, terör örgütü HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların ''Suriye Kurtuluş Hükümeti'' olarak isimlendirdiği İdlib'teki yönetimlerinin başkanı Muhammed el Beşir’in Suriye’de, ''geçiş sürecini denetleyecek'' yeni bir Suriye hükümeti kurmakla görevlendirildiğini aktardı.
El Cezire, Suriye'deki silahlı muhaliflerin yaptığı toplantıda, ''en kısa sürede bir geçiş hükümeti kurma kararı aldıklarını'' bildirdi.
Toplantıya, HTŞ lideri Ahmed el Şara (Colani), eski Suriye Başbakanı Muhammed el Celali ve El Beşir’in de katıldığı bildirildi.
Etiketler: #HTŞ #Muhammed el Beşir #suriye
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