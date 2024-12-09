Suriye'de bir devir sona erdi: Yeniden inşa maliyeti ne kadar olacak?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:44

Güncelleme: 09.12.2024 - 16:44

Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçenin 400 milyar doları aşabileceğini belirtiyor. Vision of Humanity verilerine göre, 2011'den bu yana ülkedeki konutların yüzde 17,5'i yıkıldı ve altyapı hasarının 117,7 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

PETROL VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ AĞIR YARA ALDI

CNBC-e'nin haberine göre savaşın ardından en ağır darbeyi petrol ve madencilik sektörü aldı. Üretim 2010 yılına kıyasla yüzde 94 azaldı, ardından imalat, iç ticaret ve inşaat sektörü de yüzde 70 daralma yaşadı. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin de büyük oranda küçüldüğü ülkede ekonomik toparlanma için uzun vadeli bir kalkınma planı şart.

Elektrik sektöründe de ciddi kayıplar yaşandı, doğrudan zararların 40 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Suriye'nin doğusundaki Deir Ezzor bölgesi, ülkenin yeniden inşası için kritik öneme sahip.

EKONOMİK TOPARLANMA 10 YIL SÜREBİLİR

Suriye'nin ekonomik toparlanması analistlere göre 10 yıl sürebilir. Ancak dış destek sağlanırsa, ülkenin refaha ulaşma şansı olabilir. Dünya Bankası, Suriye'nin GSYİH'sının 2021'de 2010 yılına kıyasla yüzde 54 azaldığını belirtiyor. Bugün nüfusun yüzde 69'u yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Uluslararası destek, özellikle Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, Çin ve Türkiye'nin katkıları, yeniden inşa sürecinin başarılı olabilmesi için kritik önem taşımaktadır. Ancak, siyasi belirsizlikler bu desteğin sağlanmasını zorlaştırabilir.