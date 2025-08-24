Hulk Hogan öldürüldü mü? Aile çelişkili iddiaları tartışıyor

Güreş dünyasının efsane ismi Hulk Hogan, 24 Temmuz’da 71 yaşında hayatını kaybetti. Clearwater (Florida) Polisi, ünlü ismin ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bunun tıbbi kayıtların incelenmesi ve olay anında tanık/sağlık personeli ile temasları içerdiğini açıkladı.

US Weekly belgeleri, Hogan’ın akut miyokard enfarktüsü nedeniyle öldüğünü; acil ekiplerin saat 09.51’de çağrıya yanıt verip Morton Plant Hastanesi'ne naklettiğini aktarıyor.

Evde bulunan bir fizyoterapist, kısa süre önceki bir ameliyatta frenik sinirin zarar görmüş olabileceğini ve bunun solunum yetmezliğine yol açmış olabileceğini öne sürüyor.

Hogan'ın eşi, Sky Daily de TMZ Sports’a sinirlerde 'hasar' olduğunu doğruladı; iddialar 'tıbbi hata' ihtimalini gündeme taşıdı.

Öte yandan adli tabip ofisi, Hogan’da kronik lenfositik lösemi (CLL) bulunduğunu bildirirken, kızı Brooke Hogan bu teşhise, “Tahlillerini düzenli görüyordum; bir doktor ‘kanı 25’lik bir genç gibi’ demişti” sözleriyle itiraz etti.

Brooke, ailede kanser geçmişi bulunmadığını ve ölüm sonrası paylaşılan bu bilginin 'garip' olduğunu söyledi.

Hulk Hogan ve eşi Sky Daily

HULK HOGAN KİMDİR?

Hulk Hogan (asıl adı Terry Gene Bollea, 1953–2025), ABD’li profesyonel güreşçi ve pop kültür ikonudur.

1980’lerde WWF’nin (bugün WWE) yüzü olarak, 'Hulkamania'yı başlatıp güreşi ana akıma taşıdı; kariyerinde altı kez WWF/WWE, altı kez de WCW dünya şampiyonluğu kazandı ve WWE Onur Listesi’ne 2005’te bireysel, 2020’de de nWo ekibiyle alındı. 1996’da 'Hollywood Hogan' karakterine geçip Hall ve Nash’le nWo’yu kurması ise sektörde kırılma yarattı.

Hogan, 24 Temmuz 2025’te Florida’nın Clearwater kentinde 71 yaşında hayatını kaybetti; resmi neden kalp krizi olarak açıklansa da, yakın dönemdeki ameliyatına ilişkin iddialar yüzünden süreç bir süre daha soruşturma gölgesinde ilerleyecek gibi görünüyor.