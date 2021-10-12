Hulk tasarımlı telefon kılıfı ölümden kurtardı

12 Ekim 2021 Salı, 14:07

Brezilyalı bir adamın Hulk temalı telefon kılıfı, bir soygun sırasında sahibini, kendisine isabet edecek olan mermiden kurtardı. Kurşunun telefonun sahibinin kalçasını hafif bir şekilde sıyırdığı ve telefonun camında çatlak oluşturduğu bildirildi.

İsmi açıklanmayan adamın olay anında kaçmadan önce soyguncular tarafından vurulduğu bildirildi. Daha sonra olay yerine polis ekiplerinin geldiği, bunun üzerine adamın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

HAFİF ŞEKİLDE SIYIRDI

Sputnik'in haberine göre doktorlar, kurbanın vücudunu incelediklerinde kurşunun derisine bile zarar vermediğine tanık oldular. Merminin, Marvel'in yenilmez süper kahramanı Hulk'un fotoğrafıyla tasarlanmış kılıfına isabet ederek kalçasını hafif bir şekilde sıyırdığı görüldü.

Dr. Carvalho tarafından paylaşılan görüntü, telefon ekranında kurşunun çarptığı yerde sadece bir çatlağın oluştuğunu gösteriyor.

Öte yandan, soyguna katılan zanlıların henüz tespit edilemediği, polis ekiplerinin zanlıların peşinde olduğu bilgisi paylaşıldı.