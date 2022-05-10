Hulusi Akar ve Ukrayna Savunma Bakanı telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'ye ait uçaklar, Ukrayna'da bekleyen ticari gemiler ve ateşkes konuşuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.
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