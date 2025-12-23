Hunter Biden’dan babasına ağır sözler: Göç ve Afganistan itirafı

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, katıldığı bir podcast yayınında babasının başkanlığı dönemine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Biden, düzensiz göç politikası ile Afganistan’dan çekilme sürecini “felaket” olarak nitelendirdi.

55 yaşındaki Hunter Biden, The Shawn Ryan Show adlı podcastte yaptığı açıklamada, ABD’nin göçe ihtiyaç duyduğunu ancak bunun kontrolsüz şekilde olmaması gerektiğini savundu.

“Canlı, güçlü bir göçe ihtiyacımız var” diyen Biden, “Ancak yasa dışı yollarla gelen, kaynakları tüketen ve 20 yılı aşkın süren savaşlardan çıkan gerçek kahramanların önüne geçirilen bir göç istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi’ne (CBO) göre Joe Biden’ın başkanlığı döneminde her yıl ortalama 2,4 milyon göçmen ABD’ye giriş yaptı.

Goldman Sachs’ın analizine göre bu kişilerin yaklaşık yüzde 60’ı ülkeye yasa dışı yollardan girdi.

“TRUMP ANLAŞMAYI SABOTE ETTİ”

Hunter Biden, söyleşide Biden yönetiminin sınır güvenliği için Cumhuriyetçilerle kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde uzlaştığını da öne sürdü.

Tasarının, Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ile Demokrat senatörler Kyrsten Sinema ve Chris Murphy tarafından hazırlandığını söyledi.

Ancak Biden’a göre, Donald Trump 2024 seçimleri öncesinde devreye girerek Cumhuriyetçilere baskı yaptı.

Hunter Biden, “Trump, bu yasaya destek veren herkesin ön seçimlerde karşısına aday çıkaracağını söyledi. Çünkü biz bu soruna bağımlıyız” dedi.

Podcastin ilerleyen bölümlerinde Hunter Biden, ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecini de sert sözlerle eleştirdi. Çekilmenin “açık bir başarısızlık” olduğunu belirten Biden, sorumluluğun nihayetinde babasında olduğunu kabul etti.

Biden, “Generalleri ya da başkalarını suçlayabilirim ama babam da hep şunu bilirdi: Nihai sorumluluk başkandadır” dedi.

Hunter Biden, Afganistan’dan çekilmenin ilkesel olarak doğru olduğunu savunurken, uygulamanın büyük bir hata olduğunu söyledi.

“20 yıl yeterliydi” diyen Biden, ABD’nin ülkede kalmasının kendi çıkarına olmadığını da ifade etti.