Hürmüz Boğazı gerilimi büyüyor: İran, ABD gemilerini vurmakla tehdit etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri, Hürmüz Boğazı’ndan geçecek ABD askeri gemileri veya müttefiklerine ait gemilerin hedef alınacağını söyledi.

Tangsiri’nin açıklaması, ABD Enerji Bakanı Chris Wright’ın ABD Donanması’nın bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı’ndan geçişte eşlik ettiği yönündeki paylaşımının ardından geldi.

Wright söz konusu paylaşımı daha sonra X platformundan silmişti.

İranlı komutan, “ABD askeri eskortu eşliğinde bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği iddiası tamamen yalandır” dedi.

Tangsiri, Hürmüz Boğazı’ndan geçecek ABD ve müttefik gemilerinin İran füzeleri ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alınacağını belirtti:

“ABD filosu ve müttefiklerinin boğazdan geçişi İran füzeleri ve intihar dronlarıyla durdurulacaktır.”

BEYAZ SARAY NE DEMİŞTİ?

Beyaz Saray, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndan geçen herhangi bir petrol tankerine şu ana kadar eşlik etmediğini açıkladı.

Leavitt, “ABD Donanması’nın şu anda bir tanker ya da gemiye eskortluk yaptığına dair bir durum yok. Ancak başkan gerekli görürse bu seçeneği kullanacağını açıkça söyledi” dedi.