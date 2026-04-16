Hürmüz Boğazı’nda gizemli düşüş: ABD’nin 'en gelişmiş' İHA’sı kayboldu

ABD Donanması Güvenlik Komutanlığı’nın salı günü yayımladığı raporda, bir MQ-4C Triton insansız hava aracının 9 Nisan’da düştüğü belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle kazanın meydana geldiği yer açıklanmadı.

Öte yandan uçuş takip verileri, söz konusu İHA’nın İtalya’daki Sigonella Deniz Hava Üssü’nden havalandıktan sonra Basra Körfezi üzerinde radardan kaybolduğunu ortaya koydu.

İHA’nın Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirdiği, ardından irtifa kaybederek radar temasının kesildiği tespit edildi.

Uçuş verilerine göre Triton, seyir sırasında önce pilotla bağlantının koptuğunu gösteren “7400” kodunu gönderdi. Yaklaşık 70 dakika sonra ise acil durum anlamına gelen “7700” kodunu yaymaya başladı.

İHA’nın 50 bin feet irtifadan hızla alçalarak yaklaşık 9 bin feet seviyesine düştüğü ve tamamen radardan kaybolduğu kaydedildi.

ABD Donanması, kazanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, eldeki veriler de düşüşün sebebine dair net bir bilgi sunmuyor.

MQ-4C Triton’un üreticisi olan Northrop Grumman, söz konusu İHA’yı “dünyanın en gelişmiş deniz gözetleme ve keşif platformlarından biri” olarak tanımlıyor.

NADİR VE YÜKSEK MALİYETLİ

Jet motoruna sahip olan Triton, yaklaşık 8 bin 500 mil menzile ulaşabiliyor ve 24 saatten fazla havada kalabiliyor.

ABD Donanması envanterindeki en nadir hava araçlarından biri olan modelden bugüne kadar yalnızca 20 adet üretildi.

Yaklaşık 240 milyon dolar birim maliyete sahip olan Triton’un, fiyat açısından F-35C savaş uçaklarının da üzerine çıktığı belirtiliyor.