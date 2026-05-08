Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: 'Aralıklı çatışmalar yaşanıyor'

Iran merkezli Fars Haber Ajansı, son bir saat içinde Hürmüz Boğazı’nda İran güçleri ile ABD gemileri arasında “aralıklı çatışmalar” yaşandığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Umman Körfezi’ndeki bir İran limanına yanaşmaya çalışan iki İran bayraklı petrol tankerinin ABD güçleri tarafından durdurulduğunu açıkladı.

CENTCOM’un açıklamasına göre, USS George H.W. Bush uçak gemisinden havalanan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı, “Sea Star III” ve “Sevda” adlı tankerlerin bacalarını hassas mühimmatlarla hedef aldı.

ABD ordusu, tankerlerin İran’a girişini engellemek amacıyla gemileri işlevsiz hale getirdiklerini duyurdu.

Ayrıca çarşamba günü “Hasna” adlı başka bir tankerin de savaş uçağından açılan top atışlarıyla durdurulduğu belirtildi.

ABD ordusu, operasyonların İran’ın Hürmüz Boğazı’nda Amerikan savaş gemilerine yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini savundu.

Perşembe günü de ABD güçleri İran’a ait çeşitli hedeflere saldırılar düzenlemişti.

Tüm çatışmalara rağmen Washington yönetimi, ABD ile İran arasındaki ateşkesin teknik olarak hâlâ yürürlükte olduğunu savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada ateşkesin “devam ettiğini” söylemişti.