Hürmüz Boğazı’nda tansiyon zirvede: 'Düşman ülkelere geçiş yok'

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi sayısında dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

Denizcilik verilerine göre, ateşkesin ilk iki gününde yalnızca yaklaşık bir düzine gemi boğazdan geçti. Bu sayı, savaş öncesi seviyelerin oldukça altında kaldı.

Öte yandan İran’a bağlı bir haber ajansı, İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırılarına karşılık olarak boğazdaki trafiğin tamamen durdurulabileceğini öne sürdü.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Ebrahim Azizi, İsrail’e ait tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin “kesin olarak yasaklandığını” açıkladı.

Azizi, yalnızca askeri değil, sivil yük taşıyan gemilerin de bu kapsama dahil olduğunu belirtti.

Azizi ayrıca, İran’a karşı “düşmanca tutum sergileyen” ülkeler ve bu ülkelerle işbirliği yapan devletlerin de boğazdan geçişine izin verilmeyeceğini ifade etti.

TRUMP'TAN TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki petrol geçişlerini kısıtlamasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran’ın “çok kötü bir iş çıkardığını” savundu.

Trump ayrıca, İran’ın tankerlerden geçiş ücreti aldığı yönündeki iddialara da değinerek, “Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa derhal durdurmalılar” ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi’nin girişinde yer alan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği en önemli enerji koridorlarından biri olarak biliniyor.