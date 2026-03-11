Hürmüz Boğazı’nda tansiyon zirvede: İran iki gemiyi vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklama, İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars Haber Ajansı tarafından duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları’na göre Tayland bayraklı “Mayuree Naree” adlı kuru yük gemisi, yapılan uyarıları dikkate almayarak boğazdan “yasadışı şekilde geçmeye çalıştığı” gerekçesiyle hedef alındı.

Ayrıca Liberya bayraklı “Express Rome” adlı bir başka geminin de İran Deniz Kuvvetleri’nin uyarılarını görmezden geldiği ve sabah saatlerinde İran tarafından fırlatılan mühimmatla vurulduğu bildirildi.

Denizcilik veri şirketi MarineTraffic’in paylaştığı bilgilere göre iki gemi de gün içinde Hürmüz Boğazı’nda bulunuyordu.

İngiltere’nin deniz güvenliği kurumu UK Maritime Trade Operations (UKMTO), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ve Tahran’ın misilleme eylemlerinin 28 Şubat’ta başlamasından bu yana Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi çevresinde en az 13 gemi saldırısının gerçekleştiğini bildirdi.

Bu saldırıların üçünün yalnızca bugün meydana geldiği kaydedildi.

İran ordusuna bağlı Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı ise gün içinde yaptığı açıklamada İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan ABD, İsrail ve müttefiklerinin çıkarına petrol taşınmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Sözcü, “ABD’ye, Siyonist rejime ya da onlarla işbirliği yapan ülkelere ait her gemi veya petrol yükü meşru hedef sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, İran’ın saldırılara “misilleme üstüne misilleme” politikasıyla karşılık vereceği ve bunun sonuçlarından sorumluların pişman olacağı öne sürüldü.

BEYAZ SARAY NE DEMİŞTİ?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yönetiminin enerji şokunu azaltmak için Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerleri sigortalama ve bazı petrol yaptırımlarını gevşetme gibi adımlar üzerinde çalıştığını söyledi.

Leavitt, ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını sağlamak amacıyla yeni operasyon seçenekleri üzerinde çalıştığını kaydetti:

“Başkan bu boğazın açık kalması talimatını verdi. Bu seçeneklerin detaylarını açıklamam doğru olmaz ancak başkan gerektiğinde bunları kullanmaktan çekinmeyecek.”