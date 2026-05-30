Hürmüz Boğazı’nda yeni dönem: Rusya ve Çin’e ayrıcalık

Rus haber ajansı RİA'ya konuşan Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Boğazın İran için özel jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Azizi, "Hürmüz Boğazı, karasularımızın ve coğrafyamızın bir parçası. Bu nedenle İran, boğazla ilgili uygun gördüğü kararı alma hakkına sahip. Kimse bu hakkı sorgulayamaz" dedi.

Rusya ile Çin'in her zaman İran'ı desteklediğini dile getiren Azizi, "Çin ve Rusya dahil bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı konusunda özel muamele görecek ve elverişli koşullardan yararlanmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Azizi, zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması konusunun ABD ile müzakerelerde ele alınmadığını kaydetti.