Çok sayıda gemi mahsur kaldı: Hürmüz Boğazı’nda neler oluyor?

Press TV, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Haberde, boğaza yaklaşan bir petrol tankerinin geri çevrildiği öne sürüldü.

Habere göre “AUROURA” adlı petrol tankeri, boğaz çıkışına yaklaşırken ani bir manevrayla 180 derece dönerek yeniden Basra Körfezi’ne yöneldi.

Gemi takip platformu MarineTraffic verilerine göre ise tanker, söz konusu gelişmeden yaklaşık iki saat sonra Basra Körfezi’nde demirlemiş durumda görünüyor.

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu tankerin İran petrolünü yaptırımları delerek taşımak için kullanıldığını ileri sürüyor. Tankerin bu nedenle yaptırım listesinde yer aldığı belirtiliyor.

“ÇOK SAYIDA GEMİ MAHSUR KALDI”

Öte yandan, Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı’nda çok sayıda geminin mahsur kaldığını bildirdi. Ajans, stratejik su yolunda “çok sayıda” geminin beklediğini aktardı.

Gelişme, İran devlet televizyonu IRIB’in, gemi geçişlerine yeni düzenleme getirildiğini duyurmasının ardından geldi.

Haberde, boğazdan geçmek isteyen gemilerin artık İran Devrim Muhafızları Donanması ile koordinasyon sağlaması ve belirlenen güzergâhları kullanmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, söz konusu uygulamanın Basra Körfezi’ndeki savaş durumu ve boğazdaki ana geçiş hattında “gemi karşıtı mayın bulunma ihtimali” nedeniyle alındığını açıkladı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği için alternatif güzergâhlar belirlediğini duyurdu.

Açıklamada, düzenlemenin olası deniz mayınlarına karşı önlem amacıyla yapıldığı belirtildi.

ISNA haber ajansına yansıyan açıklamada, boğazdan geçecek tüm gemilerin Devrim Muhafızları Donanması ile koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Belirlenen yeni rotalara göre:

Giriş: Umman Denizi’nden Larak Adası’nın kuzeyinden geçilerek Basra Körfezi’ne ilerlenmesi

Çıkış: Basra Körfezi’nden çıkışta Larak Adası’nın güneyinden geçilerek Umman Denizi’ne yönelinmesi

İranlı yetkililer, uygulamanın bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle hayata geçirildiğini vurguladı.

Bu gelişmeler, ABD ile İran arasında açıklanan ateşkesin hemen ardından yaşandı. Taraflar, 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların sona erdirilmesi için geçici bir anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.