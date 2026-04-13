Hürmüz'de mayın paniği: Kaç tane var, nerede bulunuyorlar?

Dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, artık yalnızca savaşın etkisiyle değil, deniz trafiğini tehdit eden binlerce mayın nedeniyle de büyük risk altında. Güvenliğin sağlanmasına ilişkin taraflar arasında ise çelişkili açıklamalar dikkat çekiyor.

'TEMİZLİK OPERASYONU BAŞLATTIK'

ABD, “Hürmüz Boğazı’nı temizleme” operasyonunu başlattığını duyurdu. Bu kapsamda güdümlü füze destroyerleri USS Frank E. Petersen Jr. ve USS Michael Murphy bölgeye sevk edildi.

Washington yönetimi, mayınlardan arındırılmış bir deniz koridoru oluşturmayı ve bu güvenli hattı uluslararası deniz taşımacılığıyla paylaşmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, deniz tabanında bulunan ve mayın döşemede kullanılan 28 gemi ve botun batırılacağını açıkladı. Trump, operasyonu 'dünya için verilen bir hizmet' olarak nitelendirirken, ABD’nin en gelişmiş mayın temizleme ekipmanlarını bölgeye sevk ettiğini vurguladı.

KÜRESEL ENERJİ AKIŞI TEHLİKEDE

İran tarafından Hürmüz Boğazı’nın karasularına döşendiği belirtilen mayınların sayısı ve konumu, operasyonun en büyük belirsizlik unsuru olarak öne çıkıyor.

Söz konusu mayınlar, dünya enerji arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu stratejik su yolunda ciddi bir tehdit oluşturuyor.

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü’nün tahminlerine göre mayınlar yaklaşık 1.394 kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda.

İran kaynakları mayın sayısının 5 bin civarında olduğunu öne sürerken, ABD tahminleri bu sayının 12 bine kadar çıkabileceğini gösteriyor. Bu durum, tehdidin boyutunu ve müdahalenin zorluk derecesini artırıyor.

EN BÜYÜK RİSK: HAREKET EDEN MAYINLAR

Uzmanlara göre tehlike yalnızca mayınların sayısından ibaret değil. Su akıntılarının mayınları sürekli hareket ettirmesi, güvenli geçiş koridorlarının belirlenmesini son derece zorlaştırıyor.

Mayınların yalnızca boğaz içinde değil, çevresindeki ana deniz rotalarına da yayılma ihtimali, küresel ticaret ve enerji güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor.