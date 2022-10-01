Hüseyin Hayatsever, Helsinki'den bildiriyor: Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekko Haavisto, Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra İsveç’le birlikte NATO üyeliğine başvuran ve halen Ankara’nın onayını bekleyen Finlandiya, Türkiye ile yapılan görüşmelerde “ilerleme sağlandığını” ve sürecin olumlu sonuçlanmasını umduklarını bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekko Haavisto ve Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’nın Helsinki’de düzenlediği medya ziyaretinde NATO üyesi ülkelerden gelen gazetecilere konuştu.

Bakan Haavisto, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Finlandiya’nın kendi içinde yaptığı değerlendirme sonucunda NATO üyeliğine başvurduğunu belirtti. Haavisto, “Şu ana kadar onay süreçlerinin hızla tamamlanmış olmasından memnunuz. Macar ve Türk mevkidaşlarımla geçen hafta New York’ta yaptığım görüşmelerde her iki ülkede onay süreçlerinin gidişatını ele aldık. Bu süreçlerin de başarıyla sonuçlanmasıyla NATO’ya tam üye olmayı umuyoruz” dedi.

‘İTTİFAKI GÜÇLENDİRİR’

Ankara’nın “Finlandiya ve İsveç, bugüne kadar Türkiye’nin talepleriyle ilgili somut adım atmadı” eleştirilerini değerlendiren Haavisto, ağustos sonunda üç ülkeden yetkililerin katılımıyla yapılan Daimi Ortak Mekanizma toplantısının “çok başarılı” geçtiğini söyledi. İkinci toplantının ekimde planlandığını açıklayan Haavisto, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinin ayrı ayrı ele alınabileceği değerlendirmelerne ise “İsveç’le aynı anda NATO üyesi olmamızın, bölgedemizdeki güvenlik planlamaları çerçevesinde önemini vurguluyoruz. İsveç’le uzun süredir güvenlik konusunda çalışmalarımız ve planlamalarımız bulunuyor. Bu nedenle iki ülkenin birlikte NATO üyesi olması, bu bölgede ittifakı güçlendirecektir. Bakan Çavuşoğlu’yla son görüşmemizde de vurguladığım gibi Rusya’nın seferberlik kararı, bu bölgede ilave endişelere neden oldu. Dolayısıyla bu sürecin sorunsuz ilerlemesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN BEKLENTİLERİ

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’ten en somut beklentisi olan iade istemleriyle ilgili soru üzerine Haavisto, “Sorunların megafon diplomasisiyle çözülebileceğini düşünmüyoruz. Heyetlerimizin görüşmelerini sürdürerek Türkiye’nin taleplerini tek tek ele alabilmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz. Fakat aynı zamanda bu taleplerin kendi yasalarımıza uygun olarak ele alınması gerekiyor, çünkü biz bir hukuk devletiyiz” ifadelerini kullandı.

‘YENİ İSTEM GELMEDİ’

Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de Finlandiya’nın taahhüt ettiği Türkiye’ye silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin konuştu. Kaikkonen, “Türkiye’ye Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği’nin uyguladığı bir silah ambargosu zaten bulunmuyordu. Finlandiya, savunma sanayisi ürünlerinin ihracatı için her talebi ayrı ayrı değerlendiriyor. Son birkaç ay içinde ve son birkaç yılda böyle bir talep gelmedi. Fakat Finlandiya’nın NATO üyeliği, gelecekte bu tür taleplerin değerlendirilmesinde önemli rol oynayacaktır ve bu talepler, aynı ittifak içinde olduğumuz dikkate alınarak değerlendirilecektir” dedi.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Kaikkonen, Türkiye ile gelecekte SİHA alımının da dahil olduğu savunma sanayisi işbirliği olup olamayacağı yönündeki bir soru üzerine “Silahlı Kuvvetlerimiz, savunmamızın güçlendirilmesi için yeni alımlar yapıyor. Türkiye’nin de bu alanda ürettiği birçok yüksek kaliteli ürün olduğunu biliyoruz. Gelecekte Finlandiya’nın alımları için bunlar da bir seçenek olabilir. Bu seçeneği dışlamıyoruz” diye konuştu.