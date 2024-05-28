Husiler 3 füzeyle hedef almışlardı... Gemi su almaya başladı!

Yemenli Husiler, Hudeyde açıklarında bir kuruyük gemisini vurdu. Mayday (imdat) çağrısı yapan geminin su almaya başladığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:44
Husiler 3 füzeyle hedef almışlardı... Gemi su almaya başladı!
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Yemen açıklarında, Husilerin üç füzeyle hedef aldığı Marshall Adaları bandıralı bir kuru yük gemisi, füzelerin isabet etmesiyle su almaya başladı.

İngiliz güvenlik firması Ambrey, Yemen'in liman kenti Hudeyde'nin yaklaşık 54 deniz mili güneybatısında geminin mayday (imdat) çağrısı yaptığını ve geminin ambarında büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Yunan kaynakları, Laax adlı ticari geminin hasarın boyutunu değerlendirmek üzere yakınlardaki bir limana doğru yola çıktığını söyledi. Gemi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yol alıyordu. 

ÜÇ GEMİYİ HEDEF ALMIŞLARDI

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Komutası (UKMTO) salı günü yaptığı ayrı bir açıklamada Hudeyde'nin 31 deniz mili güneybatısında bir olayın yaşandığını belirtti. 

Geminin füzelerle vurulduğunu ve hasar gördüğünü belirten UKMTO, gemiye yakın bir mesafede suda bir patlama olduğunu, mürettebatın güvende olduğunun iletildiğini ve geminin bir sonraki güvenli limanına doğru ilerlediğini söyledi. 

Yemen'li Husiler, Filistinlilerle dayanışma amacıyla Kasım ayından bu yana Kızıldeniz bölgesinde defalarca insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenlemiş ve ticari ve askeri gemileri hedef almıştı. 

Pazartesi günü, Yemenli militan örgüt ikisi askeri olmak üzere üç gemiyi hedef aldıklarını duyurmuştu. Husilerin bu saldırıları, çeşitli askeri ittifakların çabalarına rağmen Hint okyanusuna kadar genişlemiş durumda.


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