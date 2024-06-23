Husiler, 5 gemiyi hedef aldı: 'Akdeniz açıkları ve Hayfa Limanı'

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, "Irak'taki İslami Direniş" adlı Şii koalisyonla birlikte İsrail'e yönelik 2 saldırı düzenlendiğini ifade etti.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:31
Husiler, 5 gemiyi hedef aldı: 'Akdeniz açıkları ve Hayfa Limanı'
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Husilerden yapılan açıklamada, Akdeniz açıklarında ve İsrail'in Hayfa Limanı'nda 5 geminin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk saldırıda, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal eden şirketlere ait 2 kargo gemisi ve 2 çimento tankeri çok sayıda dron ile hedef alındı" ifadesi kullanıldı.

Diğer saldırıda ise Akdeniz'de Hayfa Limanı'na gitmekte olan bir geminin hedef alındığı ve saldırıların "tam isabet" gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşılık ve Filistin halkına destek için düzenlendiği belirtildi.

 


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