Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 29.01.2024 - 10:34

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde Husi güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

ABD donanmasına ait "Lewis B Puller" gemisini "uygun bir deniz füzesi" ile hedef aldıklarını belirten Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Açıklamasında, "Geminin görevleri arasında ülkemize yönelik saldırıya katılan ABD kuvvetlerine lojistik destek sağlamak da yer alıyor" ifadelerini kullanan Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini kaydetti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.