ABD üssüne yönelik saldırıyı kim üstlendi?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 08:21

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:12

Irak'ta İslami Direniş grubu, yazılı açıklama yaparak, sabaha karşı İHA'lar ile Suriye'deki eş-Şeddadi, Rukban ve Tenef üslerine saldırı düzenlediklerini iddia etti.

Açıklamada grubun ayrıca İsrail'deki Zevulun Denizcilik Tesisi'ne de eş zamanlı saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var" ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

'İSLAMİ DİRENİŞ' HAREKETİ NEDİR?

Irak'taki İslami Direniş hareketi, ülkedeki İran yanlısı silahlı Şii grupları tanımlamak için kullanılan bir terimdir ve tek bir gruptan ziyade, İran tarafından desteklenen, ideolojik olarak benzer yapıların genel adıdır.

Gruplar, Ekim 2023'ten itibaren Irak ve Suriye'deki ABD üslerine roketler ve insansız hava araçları ile 60'a yakın saldırı düzenledi. Bu süreçte, İsrail'deki bazı noktalar da hedef alındı. ABD Dışişleri bakanı Antony Blinken ve Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani tarafından örgütlerin tasfiyesi için diplomatik görüşmeler yapıldı.

Bu gruplar arasında en bilinenleri Kata'ib Hizbullah, Asa'ib Ahl al-Haq ve Badr Örgütü gibi gruplardır.

Bu grupların temel özellikleri şunlardır:

İran'la Yakın İlişkiler: Bu gruplar genellikle İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü tarafından finanse edilir ve eğitilirler. İran, bu grupları bölgesel etkisini genişletmek ve ABD ile diğer Batılı güçlere karşı bir kaldıraç olarak kullanır.

Siyasi Etki: Bu gruplar aynı zamanda Irak siyasetinde önemli bir rol oynarlar. Bazıları, Irak parlamentosunda temsil edilen siyasi partilerle ilişkilidir.

Askeri Faaliyetler: Irak'taki İran destekli gruplar, hem iç güvenlik hem de dış tehditlere karşı askeri operasyonlar yürütürler. Bunlar, IŞİD'e karşı savaşta önemli roller üstlenmişlerdir.

ABD ve Müttefiklerine Karşı Direniş: Bu gruplar genellikle ABD'nin Irak'taki varlığına karşı çıkarlar ve zaman zaman ABD ve müttefiklerine karşı saldırılar düzenlerler.

Bu grupların faaliyetleri, Irak'ın iç siyasetinde ve bölgesel güvenlik dinamiklerinde önemli bir faktördür.