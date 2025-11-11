Husiler freni çekti: İsrail ve Kızıldeniz saldırıları askıya alındı

Yemen’deki İran destekli Husi isyancıları, İsrail ve Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını durdurduklarına dair ilk açık işareti verdi.

Açıklama, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na gönderilen ve internette yayınlanan bir mektupta yer aldı.

Husilerin askeri kanadı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Hasan el-Medeni, mektubunda grubun saldırılarını şartlı olarak durdurduğunu belirtti:

“Gelişmeleri yakından izliyoruz. Eğer düşman Gazze’ye saldırılarını yeniden başlatırsa, biz de askeri operasyonlarımızı Siyonist varlığın derinliklerinde sürdüreceğiz ve Kızıldeniz ile Arap Denizi’nde İsrail’e ait gemi trafiğini yeniden yasaklayacağız.”

Bu ifadeler, Husilerin saldırılarını resmen durdurduğunu açıklamasa da, saldırıların geçici olarak askıya alındığına dair en güçlü sinyal olarak yorumlandı.

Husilerin açıklamasına ilişkin İsrail ordusu herhangi bir yorum yapmadı.

İsrail, son aylarda düzenlediği hava saldırılarında birçok üst düzey Husi komutanını hedef almıştı.

ABD ise yılın başlarında Husilere yönelik yoğun hava operasyonları düzenlemiş, ancak Başkan Donald Trump bu saldırıları Orta Doğu gezisi öncesinde durdurmuştu. Biden yönetimi döneminde de Husilere karşı B-2 bombardıman uçaklarıyla yer altı hedeflerinin vurulduğu açıklanmıştı.

KIZILDENİZ'DE MİLYAR DOLARLIK TRAFİK TEHLİKEDE

Husilerin saldırıları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte uluslararası deniz ticaretini doğrudan etkilemişti. Bugüne kadar düzenlenen saldırılarda en az 9 denizci hayatını kaybetti, 4 gemi batırıldı.

Yaklaşık 1 trilyon dolarlık yıllık ticaretin geçtiği Kızıldeniz hattı, Husi saldırıları nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı. Son saldırı, 29 Eylül’de Hollanda bayraklı “Minervagracht” kargo gemisini hedef aldı; olayda bir mürettebat öldü, biri yaralandı.

Husiler, saldırılarının İsrail bağlantılı gemileri hedef aldığını iddia etse de, vurulan gemilerin çoğunun İsrail’le sınırlı veya hiçbir bağı bulunmadığı bildirildi.

Son dönemde Husiler, Suudi Arabistan’a yönelik tehditlerini artırırken, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarında çalışan onlarca kişiyi “casusluk” suçlamasıyla tutukladı.

Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar, bu iddiaları “temelsiz ve asılsız” olarak nitelendirdi.