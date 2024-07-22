Husilerden BM Güvenlik Konseyi'ne protesto mektubu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine düzenlediği saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne protesto mektubu gönderdi.

AA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:07
Husilerden BM Güvenlik Konseyi'ne protesto mektubu
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SABA haber ajansına göre, Husilerin sözde dışişleri bakanı Hişam Şeref, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) temmuz ayı başkanı olan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'ya bir mektup göndererek İsrail'in 20 Temmuz'da Yemen'deki Hudeyde limanına gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti.

İsrail'in Yemen'e saldırısının "uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaçlarının ve ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali" olarak değerlendirildiği mektupta, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'ne, "İsrail'in Yemen'e yönelik saldırganlığını kınama sorumluluğunu yerine getirme" çağrısı yapıldı.

Mektupta, İsrail'in Yemen'i tekrar hedef alması durumunda bunun cezasız kalmayacağı da yer aldı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.


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