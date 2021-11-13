Husilerden ‘elçilik gözaltısı’
Yemen’de Riyad destekli koalisyon güçleri Marib’e kuşatmayı sıklaştıran Husi güçlerine yönelik bombardımanı şiddetlendirmiş halde. Husilere bağlı güçlerin önceki gün daha önce taşınmış olan kentteki ABD elçiliğine girdiği, “bazı teçhizatla, belgelere el koyduğu” haberi dikkat çekti.
Yemen’de Riyad liderliğindeki koalisyon güçleri destekli yönetimle İran destekli Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Gerilim son haftalarda uluslararası toplumun tanıdığı Riyad destekli yönetimin kuzeyde son kalesi olarak görülen petrol zengini Marib bölgesinde artmış durumda. Başkent Sanaa’yı 2014’te ele geçiren Husilere bağlı güçlerin ise önceki gün daha önce taşınmış olan kentteki ABD elçiliğine girdiği, “bazı teçhizatla, belgelere el koyduğu” haberi dikkat çekti. ABD Dışişleri’nden de elçilik için çalışan bazı Yemen vatandaşlarının gözaltına alındığı vurgusuyla bu kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Kimi kaynaklar ise daha önce yaklaşık 20 kişinin alıkonulduğunu, bazılarının serbest bırakıldığını, önceki gün ise
ABD ile işbirliği yaptıkları suçlamasıyla üç kişinin gözaltına alındığı iddiasını aktardı.
Bina Şubat 2015’e kadar ABD elçiliği olarak hizmet vermiş, çatışmaların ardından Washington’ın diplomatik misyonu Suudi Arabistan’da Cidde’ye taşıdığı aktarılmıştı.
Aden ise Riyad destekli hükümetin geçici başkenti konumunda.
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