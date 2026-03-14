Husilerden İran’a destek mesajı: Ellerimiz tetikte

Husilere bağlı Al Masirah televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında Husi, "Başından beri pozisyonumuz, İran'a yönelik saldırının İslam'a ve Müslümanlara karşı bir savaş olduğu yönündedir. Bu ABD-İsrail saldırılarının tüm bölgeyi hedef aldığını vurguladık" ifadelerini kullandı.

İran halkı ve yönetimine desteklerini yineleyen Husi, şunları kaydetti:

"Müslüman İran halkına ve İran İslam Cumhuriyetine desteğimizi teyit ediyor, bu savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Kendimizi İran'ın yanında durmakla yükümlü hissediyoruz ve İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarına karşı onun yanındayız."

Husi, bölgedeki olası sonuçlara da değinerek, "Düşmanların İran'a karşı saldırganlıklarında başarılı olmaları halinde, bunu bölgedeki diğer halkları da boyunduruk altına almak için sonuna kadar kullanacakları herkesin malumudur" değerlendirmesinde bulundu.

Abdülmelik el-Husi, daha önce yaptığı açıklamada da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına işaret ederek, "Ellerimiz tetikte; gelişmeler gerektirdiği anda askeri harekete geçeceğiz" demişti.