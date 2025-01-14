Husiler'den İsrail'e peş peşe saldırılar

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'de "hayati öneme sahip noktaları" balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler'den İsrail'e peş peşe saldırılar
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 07:18

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, Tel Aviv'deki Yafa bölgesinin hipersonik "Filistin 2" füzesiyle vurulduğunu ayrıca hava kuvvetlerinin aynı bölgeyi 4 İHA'yla hedef aldığını aktardı.

Hedef alınan noktalara ilişkin detaylı bilgi vermeyen Seri, "iki operasyonun hedeflerine başarıyla ulaştığını" savundu.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Yemen'den ülkenin güneyine doğru fırlatılan İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.


Etiketler: #Husiler #israil

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