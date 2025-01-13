İsrail'den ateşkes ve esir takası anlaşması açıklaması

Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:30

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:30

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'i ziyaret eden Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için ABD'li yetkililerle birlikte çalıştığını belirtti.

"Müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini görüyoruz" diyen Saar, İsrail'in hem ABD Başkanı Joe Biden yönetimi hem de ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle birlikte çalıştığını ifade etti.

Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bir soruya ise Saar, "İlerleme var, (anlaşmanın) daha öncekinden çok daha iyi göründüğünü söyledim. Ancak bundan fazlasını söylemek istemiyorum, çünkü her kelimeye ve her cümleye karşı hassas olan aileler olduğunun farkındayım" yanıtını verdi.

Saar, "Umarım kısa bir süre içinde bir şeyler olduğunu göreceğiz, ancak yine de onaylanması gerekiyor" dedi.

"ANLAŞMANIN NİHAİ TASLAĞI TARAFLARA İLETİLDİ"

Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının nihai taslağının İsrail ve Hamas'a iletildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Gazeteye konuşan müzakerelere ilişkin bilgi sahibi kaynaklar ise müzakerelerde gece boyunca önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve anlaşmanın yakında sonuçlandırılabileceğine inandıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürmüştü.