Husilere saldırı: ABD ve İngiltere'ye Almanya da katıldı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:33

Güncelleme: 28.02.2024 - 13:33

Almanya, Kızıldeniz'de ticari gemileri korumak için kullanılan "Hessen" fırkateyninin, Yemen'de ilk kez Husilere ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Avrupa Birliği'nin (AB) askeri misyonu "Aspides"te yer alan geminin, akşam saatlerinde arka arkaya 2 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.

Haberde, cuma günü başlayan ve "Alman Silahlı Kuvvetleri tarihinin en tehlikeli deniz görevi" olarak kabul edilen operasyonun, "Alman Donanmasının ilk canlı silah kullanımı" olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD ise, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Husi kontrolündeki bölgelerden dün havalanan 5 İHA'nın bölgedeki ticari gemiler ve ABD donanmasına yönelik "yakın tehdit" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı. ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.