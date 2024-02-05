İadesi bekleniyordu: Cesetlerin yakılacağı duyuruldu

Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:57

Güncelleme: 05.02.2024 - 17:58

Güney Kore, kıyılarına vuran Kuzey Korelilere ait cesetlerin, "Pyongyang ile iletişim kanallarının kapalı olması" nedeniyle iade edilemediğini ve onay beklemeksizin DNA testlerinin yapılmasının ardından yakılacağını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, ülkenin kıyılarına vuran Kuzey Korelilerin cesetleri hakkında Pyongyang yönetimiyle yaşanan "iletişim kopukluğu" nedeniyle ilgili prosedürü işletemediğini belirtti.

Benzer durumlarda Kuzey Koreli ailelerin kimlik tespiti için 2014'ten beri DNA veri tabanı oluşturulduğunu belirten Bakanlık, son bulunan cesetler için 2023'ün Nisan ve Eylül aylarında yapılan başvurulara Kuzey Kore'den onay alınamadığını aktardı.

Bakanlık, Nisan 2023'te iki ülke arasındaki irtibat kanalını kapatan Kuzey Kore onay vermese de DNA testinin yapılacağı ve ardından cesetlerin yakılacağını duyurdu.